Растет интерес граждан Казахстана к недвижимости в Турции

БАКУ /Trend/ - Граждане Казахстана в январе - ноябре 2021 года приобрели в Турции 1 808 объектов недвижимости, что на 807 больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный орган Турции по делам земельного кадастра и купле - продаже недвижимости.

В ноябре граждане Казахстана приобрели в Турции 278 объектов недвижимости, что на 174 больше, чем в аналогичном месяце 2020 года.

В ноябре в Турции были проданы 178 814 объектов недвижимости, что на 59 процентов больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

В этом месяце иностранцы приобрели в Турции 7 363 объекта недвижимости, что на 48,4 процента больше по сравнению с ноябрем 2020 года.

Отметим, что в прошлом году граждане Азербайджана приобрели в Турции 1 279 объектов недвижимости.

(Редактор: Константин Шапиро)