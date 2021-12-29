В Турции завершается разработка гаубицы с электродвигателем «Фыртына»

Работы по производству электрических двигателей для нужд ВС Турции будут продолжены в 2022 году. Об этом заявил руководитель одной из крупнейших оборонных структур Турции - Института машиностроения и химической промышленности (MKE) Ясин Акдере, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

«Компания завершила разработку боевой бронированной машины с электродвигателем, уже получены заказы на ее поставки. Начато массовое производство в объеме 50 единиц, но наша цель - завершить разработку электрической гаубицы «Фыртына» («Буря») в первом квартале предстоящего года», - сказал он.

Акдере также принял участие в голосовании на конкурсе «Фотографии года», организованном агентством «Анадолу».

По словам Акдере, 2021 год оправдал ожидания MKE.

Акдере напомнил, что в компании произошли структурные преобразования, в частности она сменила статус с государственного учреждения на акционерное общество. «Мы начали постепенно пожинать плоды этого. Будет еще лучше, мы будем предоставлять еще больше услуг», - сказал он.

Проект 76-миллиметровой корабельной артиллерийской установки, огневые испытания которой проводились в течение года, стал поводом для гордости Турции, сказал он.

«В первом квартале следующего года мы запустим более крупные проекты под руководством властей, нашего президента и министра. Турция добилась серьезных успехов в направлениях, по которым пытаются замедлить ее развитие путем введения санкций. Это касается также разработки систем ПВО и двигателей. Наши коллеги из TUSAŞ, TR Engine, BMC, Kale group успешно работают над проектами дизельных двигателей. Мы же увидели необходимость провести альтернативное исследование. Изучили возможность разработки электродвигателя. В дальнейшем мы хотим реализовать новые проекты. Мы серьезно следим за изменениями в мире, делаем большой прорыв. Продолжаем реализовывать масштабные проекты с Министерством национальной обороны и Управлением оборонной промышленности, работа в этом направлении будет продолжаться. Как сказал наш министр (национальной обороны Хулуси Акар) при запуске проекта корабельной артиллерийской установки, мы добиваемся успеха, можем, делаем и будем делать. Я надеюсь, что 2022 год станет годом MKE», - сказал руководитель компании.