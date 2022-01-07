Чавушоглу и Амреев обсудили последние события в Казахстане
БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор между генеральным секретарем Организации тюркских государств Багдадом Амреевым и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.
Как передает Trend, об этом сообщает пресс-служба Организации тюркских государств.
Согласно информации, в ходе телефонного разговора стороны обсудили последние события в государстве-члене Казахстане и подтвердили поддержку Организации правительству Казахстана и братскому казахскому народу.
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