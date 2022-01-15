Доходы Турции от экспорта цитрусовых в 2021 году достигли почти $935 млн

Экспорт цитрусовых из Турции в 2021 году составил почти 935 млн долларов. Об этом говорится в сообщении Ассоциации союзов экспортеров Средиземноморского региона Турции (AKİB), передает Trend со ссылкой на Анадолу.

По данным AKİB, Турция в 2021 году экспортировала 1 млн 963 тыс. тонн цитрусовых против 1 млн 801 тыс. тонн в 2020 году.

Доходы от зарубежных продаж цитрусовых из Турции в 2021 году достигли 934 млн 891 тыс. долларов против 932 млн 803 тыс. долларов в 2020 году.

Таким образом, турецкий экспорт цитрусовых в прошлом году увеличился не только в натуральном выражении, но и в денежном.

Наибольшим спросом за рубежом из числа цитрусовых пользовались мандарины. Далее следуют лимоны, апельсины и грейпфруты соответственно.

Экспорт мандаринов в 2021 году вырос на 4 процента до 453 млн 607 тыс. долларов против 437 млн 539 тыс. долларов в 2020 году.

В то же время турецкие компании реализовали в другие страны лимонов на сумму 293 млн 301 тыс. долларов при росте на 7 процентов по сравнению с предыдущим годом.

При этом в 2021 году отмечается снижение в поставках за рубеж апельсинов и грейпфрутов. Так, экспорт апельсинов в прошлом году сократился на 18 процентов, а грейпфрутов — на 11 процентов по сравнению с предыдущим годом.