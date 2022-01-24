В «Стамбульском аэропорту» приостановлены все авиарейсы

Все авиарейсы в «Стамбульском аэропорту» приостановлены в понедельник, 24 января на фоне ухудшения погодных условий, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

В администрации воздушной гавани сообщили, что решение принято из-за продолжающегося сильного снегопада.

Авиасообщение планируется возобновить не ранее 18.00.

В предстоящие часы состоится заседание, на котором будет проанализирована ситуация в зоне аэропорта.