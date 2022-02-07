Дата визита Путина в Турцию может стать известна в ближайшие дни - Калын

БАКУ /Trend/ - Дата визита президента России Владимира Путина в Турцию может стать известна в ближайшие дни.

Как передает Trend, об этом сказал в эфире телеканала A Haber пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

"Предложение нашего президента о встрече президентов России и Украины имеет критически важное значение. Украина на него положительно смотрит, если и Россия даст положительный ответ, то встреча состоится. Господин Путин посетит Турцию, в ближайшие дни станет известна дата", - отметил он.