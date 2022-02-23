Первый энергоблок АЭС "Аккую" в Турции может быть сдан к 2023 году

Генеральный директор АО "Аккую нуклеар" Анастасия Зотеева не исключила, что первый энергоблок АЭС "Аккую" в Турции может быть сдан раньше срока - к 2023 году. Об этом она заявила в среду в эфире телеканала NTV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Межправительственное соглашение между нашими странами предусматривает, что после получения всех необходимых лицензий мы должны сдать энергоблок в течение семи лет. То есть это получается к 2025 году. Но сейчас мы делаем все возможное, чтобы завершить строительство первого блока уже к 2023 году", - сказала она. Зотеева подчеркнула, что при этом "первоочередной задачей для компании остается качество работ и безопасность".

Она отметила, что особенностью российского проекта является именно скорость реализации при обязательном полном соблюдении мер безопасности. "У нас многоуровневая система контроля качества и проверки безопасности. Именно высокие стандарты безопасности являются основным принципом, и мы твердо ему следуем", - сказала Зотеева. После сдачи первого энергоблока, по ее словам, "Аккую нуклеар" планирует завершать строительство каждого следующего блока ежегодно.

По поводу вопроса о каких-либо сложностях с финансированием проекта Зотеева указала, что "финансовых проблем у проекта нет, все средства уже выделены".