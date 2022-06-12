Турция готова увеличить товарооборот с Мали до $500 млн

Турция готова увеличить объем торговли с Мали до 500 миллионов долларов, сказал представитель Совета по внешнеэкономическим связям Турции (DEİK) Фатих Алтунбаш, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Алтунбаш и сопровождающая делегация встретились с временным президентом Мали Ассими Гойта в Президентском дворце в Дакаре.

Алтунбаш отметил, что торговые отношения между Мали и Турцией развиваются. По его словам, импорт и экспорт между двумя странами пять лет назад составляли около 20 миллионов долларов, в этом году достигли 141 миллиона долларов.

Алтунбаш выразил надежду на то, что объем торговли между странами до конца года достигнет 200 миллионов долларов. Турция готова увеличить объем торговли с Мали до 500 миллионов долларов в ближайшие годы, сказал он.

Гойта в свою очередь выразил удовлетворение визитом и попросил делегацию передать приветствия президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.