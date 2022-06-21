Объем вкладов турецких инвесторов за рубежом достиг $46,5 млрд

Объем вложений турецких инвесторов в 126 странах мира по состоянию на конец 2021 года достиг 46,5 млрд долларов.

Об этом говорится в сообщении Минторга Турции, которое провело онлайн опрос среди бизнес-сообщества страны, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По данным Минторга Турции, по состоянию на конец прошлого года местные инвесторы реализовывали за рубежом 2043 инвестиционных проекта, что обеспечило работой до 168 088 человек, из которых 154 066 - иностранцы.

Итоги опроса переданы во Всемирный банк, МВФ, ОЭСР и ЮНКТАД.