Анкара разочарована позицией ЕС по Восточному Средиземноморью и Эгейскому морю

В МИД Турции назвали неприемлемыми попытки ЕС легитимизировать максималистские и противоречащие международному праву тезисы в отношении Восточного Средиземноморья и Эгейского моря, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В заявлении внешнеполитического ведомства выражено разочарование предвзятым отношением к Анкаре, продемонстрированном на последнем саммите лидеров стран Евросоюза в Брюсселе.

«Вызывает сожаление, что в резолюциях, принятых на саммите ЕС, проявляется предвзятое, недальновидное и оторванное от реальности отношение к нашей стране», - говорится в коммюнике.

В ведомстве напомнили о претензиях Греции на 10-мильную зону в национальном воздушном пространстве Турции, милитаризации Афинами островов Эгейского моря у побережья Турции и политике греческих властей по насильственному выдворению просителей убежища. В заявлении подчеркнуто, что молчание ЕС по этим вопросам никак не способствует их разрешению и наносит ущерб региональной стабильности.

Турция сохраняет свою позицию, основанную на принципах соблюдения международного права и добрососедских отношений, говорится в заявлении. «Ответ на такой подход нашей страны стратегией преднамеренной напряженности и эскалации является примером абсолютной неискренности», - констатировали в МИД.

«Евросоюзу следует прекратить жертвовать преимуществами, которые предоставит процесс вступления Турции в сообщество и сотрудничество с нашей страной ради недалеких, незаконных и максималистских требований Греции и администрации киприотов-греков», - добавили в дипведомстве.

Предоставление статуса кандидата в ЕС Украине и Молдове

Вместе с тем, МИД Турции приветствовал принятое по итогам саммита решение предоставить Украине и Молдове статус кандидатов на вступление в ЕС, а также признать европейскую перспективу Грузии.

Наряду с этим в ведомстве подвергли критике затягивание начала переговоров о вступлении в Евросоюз с Албанией и Северной Македонией, несмотря на то, что они уже являются странами-кандидатами в ЕС.

В заявлении также содержится призыв к блоку предоставить статус кандидата Боснии и Герцеговине. В МИД Турции выразили уверенность, что это пойдет на пользу всему континенту, включая Балканы.