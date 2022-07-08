Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В Управлении по связям при Администрации президента Турции сообщается, что Эрдоган поздравил палестинского лидера со священным для мусульман праздником Курбан.

В ходе беседы Эрдоган и Аббас обсудили двусторонние отношения и региональные вопросы.

Турецкий лидер пожелал, чтобы праздничные дни принесли мир, спокойствие и здоровье Палестине, странами региона и всеми исламскому миру.

Глава турецкого государства обратил внимание на значимость единства и солидарности между палестинцами.