Ирак отзывает временного поверенного в делах из Анкары

Совет по национальной безопасности при правительстве Ирака решил в среду вечером отозвать временного поверенного в делах из Анкары для консультаций. Об этом сообщило иракское агентство INA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По итогам экстренного совещания возглавляемый премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми совет по нацбезопасности постановил вызвать временного поверенного в делах из Анкары для консультаций и не направлять в Турцию нового главу дипломатического представительства. Помимо этого, совет поручил МИД Ирака подготовить досье о нарушениях суверенитета арабской республики со стороны Турции и подать жалобу в Совет Безопасности ООН, а также вызвать посла Турции в Багдаде и выразить ему протест.

Объединенному оперативному командованию Ирака поручено, в частности, доложить о ситуации на границе двух стран и принять все необходимые меры для обороны государства, координироваться с правительством Иракского Курдистана по вопросам обеспечения безопасности. Военные также должны потребовать от Турции вывести ее вооруженные силы с территории Ирака и принести официальные извинения за обстрел туробъекта.

В среду иракский новостной портал SHAFAQ News сообщил, что в результате якобы обстрела турецкой артиллерией туристического объекта в провинции Дахук (входит в состав Иракского Курдистана) погибли по меньшей мере девять человек, еще 22 получили ранения. Пресс-служба силовых ведомств республики информировала о гибели восьми человек и ранении 23.

Министерство иностранных дел Турции осудило и решительно выступило против любых нападений на гражданских лиц.

«Турция готова сделать все возможное, чтобы расследовать и выявить правду об этом преступлении. Призываем правительство Ирака не делать заявлений под влиянием террористической организации РПК и сотрудничать для выявления и наказания преступников», - заявили в МИД Турции.