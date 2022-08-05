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Путин и Эрдоган обсудили поставки газа в Турцию

Турция Материалы 5 августа 2022 21:19 (UTC +04:00)
Путин и Эрдоган обсудили поставки газа в Турцию

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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили поставки газа в Турцию и договорились о его частичной оплате в рублях. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Александр Новак в пятницу по итогам переговоров двух лидеров, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Важная составляющая была, обсуждались поставки газа в Турецкую Республику, который в достаточно большом объеме поставляется - 26 млрд кубометров ежегодно. В процессе переговоров президенты договорились о том, что мы начинаем частично поставки газа и оплату в рублях", - сообщил Новак.

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