Турция и Пакистан подписали Соглашение о торговле товарами, передает Trend со ссылкой на «Анадолу».

Церемония подписания документа состоялась в резиденции пакистанского премьера в Исламабаде. Подписи под документом поставили министры торговли двух стран Мехмет Муш и Сейид Навид Камар.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шериф после церемонии подписания соглашения заявил о значимости сотрудничества с Турцией. Он напомнил о тесных исторических связях между народами двух стран.

По словам Шерифа, новое торговое соглашение станет краеугольным камнем дальнейшего экономического взаимодействия Пакистана и Турции, способствуя росту инвестиций и дальнейшему развитию торговли.

Министр торговли Турции Мехмет Муш в свою очередь выразил уверенность в том, что новое соглашение позволит достигнуть краткосрочной цели в двустороннем товарообороте на уровне 5 млрд долларов в год.

В канцелярии премьера Пакистана 21 июля сообщали, что новое Соглашение о торговле товарами с Турцией предполагает льготный режим поставок для 261 наименования пакистанской продукции и 130 наименования продукции из Турции.