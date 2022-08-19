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Турецкие строители готовы к участию в восстановлении Украины

Турция Материалы 19 августа 2022 22:54 (UTC +04:00)
Турецкие строители готовы к участию в восстановлении Украины

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Председатель Турецкой ассоциации подрядчиков (TMB) Эрдал Эрен заявил, что члены организации готовы принять участие в работах по реконструкции и восстановлению Украины.

Как передает Trend, в беседе с корреспондентом агентства «Анадолу» он высоко оценил подписанное накануне в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Украины Володимира Зеленского соглашение о восстановлении инфраструктуры Украины, разрушенной в результате войны.

Эрен сообщил, что TMB обратился в МИД и Минторговли Турции, чтобы подключиться к этому процессу.

По его словам, в ведомства направлены соответствующие письма, где выражена готовность к участию в рабочей группе по восстановлению Украины.

Руководитель ассоциации добавил, что она может взять на себя широкий спектр работ, включая снос обломков разрушенных строений, вывоз строительных отходов, а также проектирование и строительство конструкций, подлежащих восстановлению.

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