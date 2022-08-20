Анкара, Стокгольм и Хельсинки проведут первую встречу 26 августа в Финляндии

Первое заседание Постоянного совместного механизма, созданного в рамках трехстороннего меморандума, подписанного между Турцией, Финляндией и Швецией на мадридском саммите НАТО, состоится 26 августа в Финляндии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на «Анадолу», сообщает Управление по связям при Администрации президента Турции.

Турецкую делегацию на встрече возглавит пресс-секретарь президента Ибрагим Калын и заместитель министра иностранных дел Седат Онал.

Предполагается, что в состав делегации войдут представители министерств юстиции, обороны, МИД, МВД и Национальной разведывательной организации.