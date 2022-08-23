Эрдоган: Шаги, предпринятые в наших отношениях с Израилем, никоим образом не уменьшат нашу поддержку палестинского дела

Президент Реджеп Тайип Эрдоган сказал: «Шаги, предпринятые в наших отношениях с Израилем, никоим образом не уменьшат нашу поддержку палестинского дела, напротив, наши палестинские братья также заявляют, что эти шаги будут способствовать решению палестинского вопроса и улучшение положения палестинского народа», передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Президент Эрдоган и президент Палестины Махмуд Аббас после встречи один на один провели совместную пресс-конференцию в Президентском комплексе.

Заявив, что они с президентом Палестины Аббасом и членами его делегации обсудили шаги, которые необходимо предпринять для дальнейшего укрепления турецко-палестинских отношений, президент Эрдоган продолжил свои слова следующим образом:

«Палестина занимает особое место в сердцах нашей страны и нашего народа. Мы, как всегда, продолжаем нашу солидарность с палестинским народом и выражаем свою самую решительную поддержку в палестинском вопросе. Турция на всех платформах однозначно выступает за решение о создании двух государств».