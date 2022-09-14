При крушении лодки у берегов Турции погибли шесть человек

БАКУ /Trend/ - Шесть человек, в том числе дети, погибли в результате крушения лодки с ливанскими мигрантами, направлявшейся в Италию.

Об этом сообщает Турецкая береговая охрана, передает Trend.

Согласно информации, инцидент произошел у берегов юго-западной Турции.

В заявлении береговой охраны говорится, что в общей сложности сотрудникам береговой охраны удалось спасти 73 мигранта. Также сообщается, что продолжаются поиски пяти пропавших без вести мигрантов.

В сообщении говорится, что одна женщина, трое детей и двое младенцев погибли.