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При крушении лодки у берегов Турции погибли шесть человек

Турция Материалы 14 сентября 2022 01:49 (UTC +04:00)
При крушении лодки у берегов Турции погибли шесть человек

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БАКУ /Trend/ - Шесть человек, в том числе дети, погибли в результате крушения лодки с ливанскими мигрантами, направлявшейся в Италию.

Об этом сообщает Турецкая береговая охрана, передает Trend.

Согласно информации, инцидент произошел у берегов юго-западной Турции.

В заявлении береговой охраны говорится, что в общей сложности сотрудникам береговой охраны удалось спасти 73 мигранта. Также сообщается, что продолжаются поиски пяти пропавших без вести мигрантов.

В сообщении говорится, что одна женщина, трое детей и двое младенцев погибли.

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