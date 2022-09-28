В Турции произошло землетрясение магнитудой 5

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Ардахан произошло землетрясение магнитудой 5.

Об этом сообщили в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, землетрясение произошло в 17:08 по местному времени. Эпицентр подземных толчков находился в районе Гёле провинции Ардахан. Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров. После землетрясения было зафиксировано 50 афтершоков, самый сильный из которых был магнитудой 4,2.

Сообщается, что в результате землетрясения обрушились стены двух домов, пострадали три человека. Землетрясение ощущалось также в Эрзуруме и Карсе.