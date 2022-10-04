Эрдоган заявил о значимости развития исламского банкинга в Турции

Борьба с вызовами укрепляет экономику Турции, формируя более прочный и совершенный финансовый базис страны. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на презентации Стратегии исламского финансирования в понедельник в стамбульском дворце «Долмабахче», передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По его словам, за последние 8-9 лет противники Анкары предприняли все возможное для дезорганизации страны, в том числе попытку военного переворота [15 июля 2016 года]. Последним звеном стал удар по экономике Турции, напомнил глава государства.

Эрдоган отметил, что одной из важных составляющих финансовой политики правительства Турции остается развитие исламского банкинга, позиции которого все еще далеки от желаемых объемов.

В современном турецком обществе сформировалось мнение об отсутствии разницы между исламскими банкингом и иными финансовыми организациями. Первым шагом на пути изменения этого восприятия станет широкое использование термина «финансовая структура» вместо слова «банк», считает президент.

Глава государства указал также на значимость борьбы с инфляцией, как фактором дальнейшего экономического процветания Турции.

Президент Эрдоган призвал сообща вершить «век Турции».