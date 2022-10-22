Экспорт продукции машиностроения Турции с начала года превысил $18 млрд

Экспорт продукции машиностроения Турции в январе-сентябре текущего года впервые превысил 18 млрд долларов. Об сообщает Ассоциация экспортеров машин и оборудования (MAİB) Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По данным MAİB, объем экспорта продукции машиностроения за девять месяцев 2022 года вырос на 7,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 18,4 млрд долларов.

При этом экспорт в Россию в рассматриваемый период вырос на 37,6 процента, тогда как в такие страны как Германия, США и Италия, куда ранее более всего осуществлялись продажи, сократился.

Объемы продаж в Германию опять же сохранили лидерство на уровне 2,2 млрд долларов. Между тем объемы продаж в европейские страны, где ожидания рецессии усилились, составили 10,5 млрд долларов.

В беседе с агентством «Анадолу» глава Ассоциации экспортеров машин и оборудования (MAİB) Турции Кутлу Каравелиоглу сообщил, что экспортная стоимость за 1 килограмм продукции машиностроения в 2021 году составляла 5,8 доллара, тогда как нынешнем году выросла на 5,5 процента до 6,1 доллара.

По его словам, данное увеличение внесет в общий экспорт продукции машиностроения в текущем году дополнительных 1,2 млрд долларов.

«Это очень важное достижение и поддерживающий фактор в условиях стагнации спроса. Однако мы сможем покрыть только половину убытков из-за паритета в течение года за счет дополнительного дохода, который планируем получит от повышения цен. Более 70 процентов общего дохода от экспорта продукции машиностроения осуществляется в евро», - отметил Каравелиоглу.

При этом глава ассоциации обратил внимание на тот факт, что после начала украинско-российской войны экспортные заказы в мировой промышленности продемонстрировали падение, а замедление роста мировой экономики в третьем квартале сменилось стагнацией в четвертом квартале.

«В первые два квартала текущего года рост инвестиций в продукцию машиностроения составил 9,6 процентов и 6 процентов, в последнем квартале этот показатель снизился до 1%. В первом квартале 2023 года ожидается его полная остановка», - сказал глава ассоциации.