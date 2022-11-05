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На севере Сирии нейтрализованы 4 террориста РПК/YPG

Турция Материалы 5 ноября 2022 22:00 (UTC +04:00)
На севере Сирии нейтрализованы 4 террориста РПК/YPG

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Бойцы турецкого спецназа нейтрализовали четырех боевиков террористической организации YPG (сирийское крыло РПК) на севере Сирии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Анадолу", сообщает в субботу Министерство национальной обороны Турции.

Согласно сообщению, боевики РПК/YPG готовили атаку на зону антитеррористической операции «Щит Евфрата».

«Террористы нейтрализованы в ходе успешной операции сил специального назначения. ВС Турции продолжат предпринимать все необходимые меры с целью сохранения мира и спокойствия в регионе», -говорится в сообщении оборонного ведомства.

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