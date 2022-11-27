Анкара не будет просить разрешения для борьбы с терроризмом - Калын

Турция не собирается просить разрешения на проведение операций по обеспечению национальной безопасности страны. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в ходе посещения фестиваля мировых производителей ручек PenFest во дворце Чираган в Стамбуле, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Комментируя реакцию США на антитеррористическую операцию ВС Турции Pençe-Kılıç, Калын отметил, что Анкара готова обсуждать со своими союзниками тему вызовов и угроз с целью дальнейших совместных шагов по их устранению. «При наличии угрозы, в том числе атаки или теракта, Турция обсуждает ситуацию со всеми союзниками по НАТО. Мы ожидаем от партнеров совместные шагов, а при отсутствии таковых, как уже заявлял президент Реджеп Тайип Эрдоган, готовы решать проблему своими силами», - подчеркнул он.

Пресс-секретарь турецкого лидера подчеркнул, что все действия турецкой армии на границе с Сирией и Ираком основаны на статье 51-й Устава ООН [право на самооборону].

Шаги в данном направлении будут продолжены, заверил он. «Современная Концепция борьбы с терроризмом предполагает уничтожение угрозы в зародыше. Страны, которые при малейшей угрозе в свой адрес, даже не задумываясь наносят удары по территориям, расположенным за десятки тыс. км. от своих границ, при этом возмущаются операциям Анкары непосредственно у рубежей Турции. Подобного рода критика – показатель явного противоречия в позиции вышеуказанных государств», - продолжил он.

Калын напомнил, что Турция единственная страна НАТО, которая ведет борьбу сразу с тремя крупными террористическими структурами: РПК, ИГ и организацией Фетуллаха Гюлена (FETÖ).

Относительно заявки Финляндии и Швеции по вступлению в НАТО, пресс-секретарь президента заявил, что Анкара имеет полное право ожидать от партнеров и кандидатов на вступление в Альянс поддержки в борьбе с вызовами. «Если террористы будут выдаваться Турции, а деятельность антитурецких преступных структур пресекаться, то процесс [одобрения заявки], однозначно, ускорится. Многое зависит от конкретных шагов», - отметил он.

Калын подчеркнул значимость выполнения всех пунктов Трехстороннего меморандума, подписанного Турцией, Финляндией и Швецией на полях последнего саммита НАТО в Мадриде.

По его словам, скандинавские страны должны вести борьбу не только с террористами РПКи их ответвлениями, но и с другими кровавыми структурами, такими, как FETÖ.