Глава МИД Турции посетил церемонию прощания с Пеле

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу посетил церемонию прощания с легендарным бразильским футболистом Пеле, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Мероприятие прошло в городе Сантус (штате Сан-Паулу) на стадионе “Вила Белмиро” местного футбольного клуба «Сантос», за который Пеле отыграл больше 18 лет.

Во время встречи с президентом “Сантоса” Андресом Руедой Чавушоглу передал ему соболезнования от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и всего турецкого народа.

"Пеле не только в вашем сердце, но и в сердце всего турецкого народа и всего мира",- сказал Чавушоглу.

Пеле будет похоронен 3 января на территории некрополя "Экуменика". Комплекс занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое высокое вертикальное кладбище в мире.

Пеле скончался 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет.

Футбольная Комиссия FIFA признала Пеле величайшим футболистом, а Международный Олимпийский комитет – величайшим спортсменом XX века.

Пеле помог сборной Бразилии выиграть три чемпионата мира - в 1958, 1962 и 1970 годах.

В общей сложности в выступлениях за сборную (92 матча) он провел в ворота соперников 77 мячей - достижение, которое до сих пор остается непревзойденным.

Всего за свою футбольную карьеру Пеле забил 1283 гола в 1363 матчах.

Пеле удостоился среди болельщиков прозвища «черная жемчужина».

Пеле (настоящее имя Эдсон Арантис ду Насименту) родился 23 октября 1940 года в городе Трес-Корасойнс (штат Минас-Жерайс на востоке Бразилии).

Играл за клубы «Сантос» и «Нью-Йорк Космос».

Пеле - единственный футболист в мире, три раза становившийся чемпионом мира как игрок. Участник четырёх чемпионатов мира.