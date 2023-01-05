Граждан Турции со средним уровнем доходов обеспечат льготным жильем

Члены правительства Турции обнародовали в среду детали государственной кампании по обеспечению жильем граждан страны со средним уровнем доходов, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

С заявлениями по данному поводу выступили в Анкаре министр финансов и казначейства Нуреддин Небати и министр окружающей среды, градостроительства и изменения климата Мурат Курум.​​​​​​

Министры заявили, что граждане Турции со средним уровнем доходом получают возможность приобрести жилье на условиях, более выходных, нежели рыночные.

В рамках кампании территория Турции разделена на три зоны: первая охватит Стамбул, вторая - Анкару, Измир, Бурсу, Анталью, Мерсин и Муглу, а третья – все остальные провинции страны.

Объем финансовой поддержки банковскими структурами в первой зоне составит до 5 млн турецких лир, во второй – до 3 млн турецких лир, в третьей - до 2 млн турецких лир. Рычаги финансового стимулирования распространяются лишь на новый жилой фонд.

Обращение для участия в программе возможно лишь на условиях отсутствия жилья и продажи за последний год жилой недвижимости в провинции, где планируется приобрести жилье.

В числе других условий: требование проживания соискателей жилья как минимум последний год на территории провинции, где они хотят приобрести жилой объект. Причем это условие распространяется лишь на первые две зоны.

Приобретенное жилье нельзя будет продать в последующие пять лет.

Предварительной платой для всех зон определено 10 процентов от стоимости объекта. Максимальный срок погашения кредита - 15 лет, а процентные ставки определены на уровне от 0,69 процентов годовых.

Минфин Турции сможет покрывать часть кредитный выплат граждан в первые три года при условии, что средства будут возвращены до окончания срока кредита.

На первом этапы жильем планируется обеспечить 100 тыс. семей.

Детали кампании «Новый дом» будут доступны с 16 января на специальном веб-ресурсе.