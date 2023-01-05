Эрдоган заявил, что встретится с Башаром Асадом (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Начался российско-турецко-сирийский процесс. Сначала встретятся министры иностранных дел наших стран, а затем мы, лидеры государств.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал сегодня Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на заседании правящей Партии справедливости и развития.

Он напомнил, что в Москве состоялась встреча министров обороны и руководителей разведки Турции, России и Сирии.

"Наша задача заключается в том, чтобы обеспечить мир в регионе", - сказал Эрдоган.

(Перевод: Фидан Мустафаева)