По зерновому соглашению из Украины вывезено 17 миллионов тонн зерна - Мевлют Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - По зерновому соглашению из Украины в страны мира вывезено 17 миллионов тонн зерна.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил сегодня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время пресс-конференции в рамках своего визита в Руанду.

Он отметил, что из 17 миллион тонн украинского зерна 5 миллион тонн было поставлено в страны Африки к югу от Сахары.

"На сегодняшний день более 60 процентов зерна отправлено в страны с низким и средним уровнем дохода. Цены на зерно на мировых рынках снизились на 8 процентов",- добавил Чавушоглу.

(Перевод: Нубар Кулузаде)