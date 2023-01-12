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По зерновому соглашению из Украины вывезено 17 миллионов тонн зерна - Мевлют Чавушоглу

Турция Материалы 12 января 2023 15:46 (UTC +04:00)
По зерновому соглашению из Украины вывезено 17 миллионов тонн зерна - Мевлют Чавушоглу

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БАКУ /Trend/ - По зерновому соглашению из Украины в страны мира вывезено 17 миллионов тонн зерна.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил сегодня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время пресс-конференции в рамках своего визита в Руанду.

Он отметил, что из 17 миллион тонн украинского зерна 5 миллион тонн было поставлено в страны Африки к югу от Сахары.

"На сегодняшний день более 60 процентов зерна отправлено в страны с низким и средним уровнем дохода. Цены на зерно на мировых рынках снизились на 8 процентов",- добавил Чавушоглу.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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