Турецкий ROKETSAN наращивает экспорт боеприпасов

Благодаря инновациям и разработкам, турецкая оборонная компания ROKETSAN, специализирующаяся на производстве боеприпасов, добилась значительного успеха в сфере экспорта. Об этом сказал генеральный директор ROKETSAN Мурат Икинджи, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По его словам, хотя приоритетом для компании является обеспечение нужд ВС Турции, ROKETSAN прилагает усилия и в плане наращивания объемов экспорта.

«Выручка от экспортных продаж достигает сегодня уже более 30 процентов доходов компании. Это очень хороший показатель. Большую часть выручки от экспорта опять же направляем на совершенствование производственной базы и исследовательские проекты», - сообщил гендиректор.

Комментируя тему производства мини-боеприпасов для ударных беспилотников, гендиректор сообщил, что спрос на продукцию ROKETSAN увеличился по мере роста интереса к турецким БПЛА.

«ROKETSAN наращивает производственные мощности, чтобы удовлетворить растущий спрос. Мы продолжаем вкладывать инвестиции. Сегодня можно говорить о том, что продукция Турции и ROKETSAN в области мини-боеприпасов является одной из лучших в мире. Мы реализуем большое число научно-исследовательских проектов с тем, чтобы расширить спектр продукции, дополнить новыми функциями, а также внести вклад в боевую мощь ВС Турции. Многие из проектов находятся на стадии завершения. Для реализации проектов привлекаются отечественные ресурсы и турецкие разработчики. На сегодняшний день мы не разглашаем объемов производства, но можно сказать, что производим в вполне достаточных объемах», - сказал гендиректор.

Говоря о мини-ракетном комплексе "Мете" с лазерным наведением Икинджи сообщил, что речь идет о наиболее компактной версии управляемых ракет.

«Вес ракеты составляет всего 3 кг, радиус поражения до 1 км. Их можно запускать как с наземных пусковых установок, так и с небольших дронов», - отметил гендиректор.

Икинджи отметил важность дальнейшего усовершенствования технологий для малых платформ.

Гендиректор напомнил, что в Турции уже проводились испытания с применением неуправляемых боеприпасов. «Тем не менее, "Мете" станет первым управляемым мини-боеприпасом, который будет использоваться ВС Турции. Испытания данного образца подходят к концу. Применение начнется уже в 2023 году», - добавил гендиректор.