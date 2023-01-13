Азербайджан и Турция работают над обеспечением газовых потребностей стран Юго-восточной Европы - Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - Турция и Азербайджан проводят работу по обеспечению дополнительных потребностей стран Юго-восточной Европы в газе.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал сегодня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время совместной пресс-конференции в Анкаре с заместителем премьер-министра Италии, министром иностранных дел Антонио Таяни.

Он отметил, что две страны работают над увеличением пропускной способности TAP и TANAP.

"Мы обсуждаем подключение туркменского газа к этой системе таким образом, чтобы это было выгодно и Азербайджану", - сказал Чавушоглу.

(Перевод: Нубар Кулузаде)