Осуждений Швеции в связи с провокациями YPG/РПК недостаточно - Чавушоглу

Швеция не сможет избежать ответственности за провокации, устраиваемые пособниками террористов YPG (сирийское крыло РПК - прим. "Анадолу") на территории этой страны. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя провокационные действия сторонников кровавой организации в Стокгольме, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«Власти Швеции несут прямую ответственность за произошедшее и они не смогут уйти от ответственности, ограничившись одними лишь осуждениями», - подчеркнул глава турецкой дипломатии на совместной пресс-конференции с итальянским коллегой Антонио Таджани.

Он отметил, что в Анкаре ожидают от Стокгольма выполнения обязательств в рамках Трехстороннего меморандума, подписанного Турцией, Финляндией и Швецией на полях последнего саммита НАТО в Мадриде.

«Провокации пособников РПК/YPG в Швеции – это проявления ненависти и ксенофобии. Швеция обязана бороться с подобного рода преступлениями. На этот раз провокация имела место в самом центре столицы, у здания городского муниципалитета, на глазах у общественности. Швеция обязалась предотвращать подобного рода действия, но они продолжаются», - сказал турецкий министр.