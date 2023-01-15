Швеция должна выдать Турции около 130 террористов - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Швеция должна выдать Турции около 130 террористов для того, чтоб парламент Турции одобрил ее вступление в НАТО.

Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с молодежью, передает в воскресенье Trend.

Президент Турции отметил, что Швеция не выполнила это требование.

"Мы сказали Швеции, что для одобрения меморандума [о вхождении в НАТО] в нашем парламенте они должны выдать нам около 130 террористов. Они этого не сделали", - сказал Эрдоган.

Эрдоган добавил, что сторонники РПК проводят на улицах Швеции акции, и Турция направляла предупреждение в связи с этим.

"Но, несмотря на все эти предупреждения, к сожалению, не было и речи об остановке акций РПК или PYD", - сказал президент Турции.