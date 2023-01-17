В Турции планируют в марте начать подачу газа с месторождения в Чёрном море

Турецкая госкомпания BOTAŞ завершила строительство газоизмерительной станции, которая будет принимать черноморский газ с предприятия Филиос, а также укладку 36 км наземного трубопровода, соединяющего эту станцию с национальной газораспределительной системой страны, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Турция продолжает активно осваивать газовое месторождение «Сакарья» на шельфе Черного моря.

Газ с месторождения «Сакарья» в Черном море начнет поступать потребителям в Турции уже в первом квартале (к концу марта) текущего года.

Работы на месторождении «Сакарья» в Черном море проводятся Турецкой нефтяной корпорацией (TPAO) в сотрудничестве с госкомпанией BOTAŞ.

Газ будет поступать с месторождения, расположенного примерно в 170 км от побережья, на завод Филиос, с помощью специального трубопровода.

Компания BOTAŞ завершила строительство газоизмерительной станции, которая будет принимать черноморский газ с завода Филиос.

На первом этапе будет прокачено 10 млн кубометров газа. Однако потенциал станции достигает 50 млн кубометров в сутки. Газоизмерительная станция построена в течение около одного года и готова к первым испытаниям.