«Век Турции» ознаменуется новыми достижениями страны - Фахреттин Алтун

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подверг резкой критике отказ властей Швеции привлечь к ответственности сторонников террористической организации РПК, устроивших на прошлой неделе антитурецкую провокацию в Стокгольме, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Чавушоглу назвал абсурдной попытку Стокгольма оправдать свои действия «верховенством закона».

«Решение (шведской) прокуратуры не расследовать инцидент крайне абсурдно, всем нам известно, что означает верховенство закона», - заявил дипломат на совместной пресс-конференции с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом в Анкаре.

Чавушоглу подчеркнул, что провокация была совершена террористами, с которыми Швеция обязалась бороться в рамках Трехстороннего меморандума.

По его словам, упомянутые действия сторонников РПК в шведской столице не имеют ничего общего со «свободой слова» и представляют собой расистскую акцию.

«Это акт расизма и ненависти, включающий в себя преступление на почве ненависти. Он противоречит общечеловеческим ценностям и является преступлением в соответствии с международным правом. В попытке ввести в заблуждение Турцию относительно провокации РПК в Стокгольме власти Швеции лишь обманывают сами себя», - сказал Чавушоглу.

«Либо Швеция станет жертвой мин, установленных террористами, либо мы все будем двигаться вперед, учитывая вопросы нашей безопасности и выполнив обязательства, содержащиеся в Меморандуме. В данном случае решение за Швецией», - заключил Чавушоглу.