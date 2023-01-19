ЦБ Турции оставил процентную ставку без изменений

Центробанк Турции оставил процентную ставку без изменений - на уровне 9 процентов. Решение обнародовано в четверг по итогам заседания Совета по денежной политике финансового регулятора страны, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В сообщении Совета ЦБ отмечается, что показатели последнего квартала 2022 года показывают, что снижение внешнего спроса компенсируется ростом внутреннего потребления, что позволяет сохранять темпы роста.

Под воздействием комплексных экономических мер, уровень инфляции в стране постепенно снижается, говорится в сообщении регулятора.

Центробанк Турции сохраняет решимость в вопросе задействования всех рычагов обеспечения ценовой стабильности, говорится далее в сообщении.