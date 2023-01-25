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В Турции проводятся крупнейшие в истории страны зимние учения

Турция Материалы 25 января 2023 22:01 (UTC +04:00)
В Турции проводятся крупнейшие в истории страны зимние учения

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В провинции Карс на востоке Турции проводятся самые масштабные в истории Республики «Зимние учения -2023», передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В учениях в районе Сарыкамыш принимают участие представители из 17 стран мира.

Отрабатываются шаги по слаживанию и координации действий при выполнении совместных операций, осуществляется проверка боеспособности войсковых частей, а также боевых средств и техники, в том числе в условиях сильных морозов.

В учении задействованы танковые подразделения, артиллерийские части, минометные и снайперские расчеты, отряды спецназа, авиация.

За маневрами будет наблюдать министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, а также высшее командование ВС Турции.

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