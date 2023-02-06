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Эрдоган сделал заявление в связи с землетрясением в Турции

Турция Материалы 6 февраля 2023 07:02 (UTC +04:00)
Эрдоган сделал заявление в связи с землетрясением в Турции

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление после землетрясения, которое произошло в городе Кахраманмараш и затронуло многие регионы.

Как сообщает Trend, об этом глава государства написал в Twitter.

«Наши поисково-спасательные отряды были немедленно отправлены в районы, пострадавшие от землетрясения. МВД и Минздрав и все остальные учреждения быстро приступили к работе.

Мы также координируем работы, начатые после землетрясения. Мы надеемся, что вместе мы справимся с этой катастрофой как можно скорее и с наименьшими потерями", - сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

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