Эрдоган сделал заявление в связи с землетрясением в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление после землетрясения, которое произошло в городе Кахраманмараш и затронуло многие регионы.

Как сообщает Trend, об этом глава государства написал в Twitter.

«Наши поисково-спасательные отряды были немедленно отправлены в районы, пострадавшие от землетрясения. МВД и Минздрав и все остальные учреждения быстро приступили к работе.

Мы также координируем работы, начатые после землетрясения. Мы надеемся, что вместе мы справимся с этой катастрофой как можно скорее и с наименьшими потерями", - сказал Реджеп Тайип Эрдоган.