БАКУ /Trend/ - В Турции в зоне землетрясений установлено около 60 тысяч палаток.

Как сообщает в среду Trend, об этом сообщило Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD)

Было отмечено, что численность привлеченного к поисково-спасательной операции персонала в регионах увеличилось до 79 110 человек. Также было отмечено, что до настоящего времени было зафиксировано 647 последовательных толчков.

6 февраля в Турции произошло землетрясение. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.

В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. Число погибших в результате землетрясения в Турции превысило 7 тысяч, раненных - 40 тысяч.

В первый день трагедии, 6 февраля, по поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева спасательные силы быстрого реагирования МЧС Азербайджана в количестве 420 человек были отправлены в Турцию в целях поддержки поисково-спасательных операций, проводимых в районе землетрясения. Кроме того, 8 февраля по поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, еще одна группа азербайджанских спасателей в составе 227 человек отправилась в братскую страну.

7 февраля самолетом в Турцию были отправлены мобильный полевой госпиталь МЧС и группа из 41 специалиста. Следующим самолетом были отправлены палатки для размещения людей, пострадавших от землетрясения, одеяла и обогреватели, а также три контейнера для мобильного полевого госпиталя.

Также по поручению Первой леди Азербайджана, Фонд Гейдара Алиева направляет в братскую страну гуманитарную помощь.

8 февраля посредством 13 транспортных средств специального назначения в Турцию направлена очередная гуманитарная помощь Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В гуманитарную помощь для размещения пострадавших от разрушений, входят 260 палаток, 300 кроватей, 2 генератора большой мощности, 8000 комплектов одежды, 20000 пар носков, 350 столов, 1000 стульев, 5000 полотенец и другие предметы первой необходимости.

Кроме того, в братскую страну отправился очередной самолет с гуманитарной помощью Министерства по чрезвычайным ситуациям. В гуманитарную помощь входят 115 палаток, 140 кроватей, 1448 одеял, 90 обогревателей, 300 столов, 1000 стульев, 2000 полотенец и другие предметы первой необходимости.

(Перевод: Фидан Мустафаева)