Землетрясения в Кахраманмараше самые сильные за последнее столетие - Госдеп США

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что землетрясения в районе Кахраманмараша стали самыми сильными землетрясениями за последнее столетие, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

На ежедневной пресс-конференции Прайс выразил соболезнования тем, кто погиб в результате землетрясений магнитудой 7,7 и 7,6 с эпицентром в районах Пазарджик и Эльбистан провинции Кахраманмараш, которые затронули в общей сложности 10 провинций.

Заявив, что США работают над тем, чтобы помочь народам Турции и Сирии, Прайс напомнил, что число погибших, в том числе 3 гражданина США, увеличивается с каждым часом.

«Это землетрясение было одним из самых сильных землетрясений века, и мы выражаем наши соболезнования жертвам, выжившим, спасательным командам, бригадам по оказанию помощи, семьям, соседям и друзьям, пострадавшим от него», - сказал Прайс.

Он заявил, что на месте землетрясения находится Группа помощи при стихийных бедствиях США в составе 200 человек. Прайс также сообщил, что есть две спасательные команды, состоящие из опытного персонала, оснащенного специальным оборудованием.

Нед Прайс добавил, что в эти группы входят специалисты по оказанию первой помощи, по опасным материалам и логистике, инженеры и медицинские работники.