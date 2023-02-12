Глава МИД Греции прибыл в турецкую Адану

Глава МИД Греции Никос Дендиас прибыл в турецкий город Адана, где произошли масштабные разрушения после землетрясений с эпицентрами в Кахраманмараше, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Частный самолет с главой внешнеполитического ведомства Греции на борту приземлился в аэропорту Шакирпаша, где гостя встретил турецкий коллега Мевлют Чавушоглу.

Министры провели встречу в аэропорту в закрытом для прессы режиме.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.