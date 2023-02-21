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Последние кадры из зоны землетрясения в турецкой провинции Хатай (ФОТО/ВИДЕО)

Турция Материалы 21 февраля 2023 16:03 (UTC +04:00)
Последние кадры из зоны землетрясения в турецкой провинции Хатай (ФОТО/ВИДЕО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Вследствии землетрясения, произошедшего 6 февраля, мост в районе Рейханлы в турецкой провинции Хатай пришел в негодность.

Об этом сообщил во вторник Trend координатор Среднеазиатского и Кавказского регионов Фонда защиты прав, свобод и гуманитарной помощи Турции (İHH) Мухаммед Хамза Недимоглу

"Участок, показанный на видео, является частью железной дороги Хатай-Рейханлы. Состояние дороги - следствие землетрясения 6 февраля. Участок территории, соединявшийся мостом, полностью обрушился, дорога сдвинулась вправо на 3 метра. Точка разлома, здесь наиболее заметна. В настоящее время в верхней части начаты ремонтные работы. Часть пути не повреждена", - сказал он.

Напомним, что утром 6 февраля в Турции произошло два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Очаг землетрясения находившийся на глубине 7 километров вызвало серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Последние кадры из зоны землетрясения в турецкой провинции Хатай (ФОТО/ВИДЕО)
Последние кадры из зоны землетрясения в турецкой провинции Хатай (ФОТО/ВИДЕО)
Последние кадры из зоны землетрясения в турецкой провинции Хатай (ФОТО/ВИДЕО)
Последние кадры из зоны землетрясения в турецкой провинции Хатай (ФОТО/ВИДЕО)
Последние кадры из зоны землетрясения в турецкой провинции Хатай (ФОТО/ВИДЕО)
Последние кадры из зоны землетрясения в турецкой провинции Хатай (ФОТО/ВИДЕО)
Последние кадры из зоны землетрясения в турецкой провинции Хатай (ФОТО/ВИДЕО)
Последние кадры из зоны землетрясения в турецкой провинции Хатай (ФОТО/ВИДЕО)
Последние кадры из зоны землетрясения в турецкой провинции Хатай (ФОТО/ВИДЕО)
Последние кадры из зоны землетрясения в турецкой провинции Хатай (ФОТО/ВИДЕО)
Последние кадры из зоны землетрясения в турецкой провинции Хатай (ФОТО/ВИДЕО)
Последние кадры из зоны землетрясения в турецкой провинции Хатай (ФОТО/ВИДЕО)
Последние кадры из зоны землетрясения в турецкой провинции Хатай (ФОТО/ВИДЕО)
Последние кадры из зоны землетрясения в турецкой провинции Хатай (ФОТО/ВИДЕО)
Последние кадры из зоны землетрясения в турецкой провинции Хатай (ФОТО/ВИДЕО)
Последние кадры из зоны землетрясения в турецкой провинции Хатай (ФОТО/ВИДЕО)
Последние кадры из зоны землетрясения в турецкой провинции Хатай (ФОТО/ВИДЕО)
Последние кадры из зоны землетрясения в турецкой провинции Хатай (ФОТО/ВИДЕО)
Последние кадры из зоны землетрясения в турецкой провинции Хатай (ФОТО/ВИДЕО)
Последние кадры из зоны землетрясения в турецкой провинции Хатай (ФОТО/ВИДЕО)
Последние кадры из зоны землетрясения в турецкой провинции Хатай (ФОТО/ВИДЕО)
Последние кадры из зоны землетрясения в турецкой провинции Хатай (ФОТО/ВИДЕО)
Последние кадры из зоны землетрясения в турецкой провинции Хатай (ФОТО/ВИДЕО)
Последние кадры из зоны землетрясения в турецкой провинции Хатай (ФОТО/ВИДЕО)
Последние кадры из зоны землетрясения в турецкой провинции Хатай (ФОТО/ВИДЕО)
Последние кадры из зоны землетрясения в турецкой провинции Хатай (ФОТО/ВИДЕО)
Последние кадры из зоны землетрясения в турецкой провинции Хатай (ФОТО/ВИДЕО)
Последние кадры из зоны землетрясения в турецкой провинции Хатай (ФОТО/ВИДЕО)
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