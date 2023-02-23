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Хатай после серии разрушительных землетрясений (ВИДЕО)

Турция Материалы 23 февраля 2023 09:53 (UTC +04:00)
Хатай после серии разрушительных землетрясений (ВИДЕО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Утром 6 февраля в Турции произошло два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров. Землетрясение вызвало серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

Как сообщает в четверг Trend, в 10 пострадавших от землетрясения провинциях объявлен режим чрезвычайной ситуации на три месяца.

Ночью 20 февраля в турецкой провинции Хатай вновь произошло два землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8.

Число погибших в результате землетрясения достигло 6 человек, раненых - 562 человека.

Trend представляет кадры из провинции Хатай, пострадавшего от серии разрушительных землетрясений.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Хатай после серии разрушительных землетрясений (ВИДЕО)
Хатай после серии разрушительных землетрясений (ВИДЕО)
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