Хатай после серии разрушительных землетрясений (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Утром 6 февраля в Турции произошло два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров. Землетрясение вызвало серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

Как сообщает в четверг Trend, в 10 пострадавших от землетрясения провинциях объявлен режим чрезвычайной ситуации на три месяца.

Ночью 20 февраля в турецкой провинции Хатай вновь произошло два землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8.

Число погибших в результате землетрясения достигло 6 человек, раненых - 562 человека.

Trend представляет кадры из провинции Хатай, пострадавшего от серии разрушительных землетрясений.

(Перевод: Фидан Мустафаева)