БАКУ /Trend/ - Стала известна стоимость турецких электромобилей TOGG.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Отмечается, что стоимость модели автомобиля в стандартной комплектации составляет 953 тысячи лир (50 225 долларов), а стоимость модели дальнего действия - 1 миллион 215 тысяч лир (64 032 долларов).

Напомним, что автомобили TOGG турецкого производства, были продемонстрированы в декабре 2019 года.

При разработке автомобилей особое внимание уделялось тому, чтобы сделать их полностью безвредными для окружающей среды.

(Перевод: Фидан Мустафаева)