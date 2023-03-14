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Стала известна стоимость турецких электромобилей TOGG

Турция Материалы 14 марта 2023 17:32 (UTC +04:00)
Стала известна стоимость турецких электромобилей TOGG

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Стала известна стоимость турецких электромобилей TOGG.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Отмечается, что стоимость модели автомобиля в стандартной комплектации составляет 953 тысячи лир (50 225 долларов), а стоимость модели дальнего действия - 1 миллион 215 тысяч лир (64 032 долларов).

Напомним, что автомобили TOGG турецкого производства, были продемонстрированы в декабре 2019 года.

При разработке автомобилей особое внимание уделялось тому, чтобы сделать их полностью безвредными для окружающей среды.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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