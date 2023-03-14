БАКУ /Trend/ - Стала известна стоимость турецких электромобилей TOGG.
Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Отмечается, что стоимость модели автомобиля в стандартной комплектации составляет 953 тысячи лир (50 225 долларов), а стоимость модели дальнего действия - 1 миллион 215 тысяч лир (64 032 долларов).
Напомним, что автомобили TOGG турецкого производства, были продемонстрированы в декабре 2019 года.
При разработке автомобилей особое внимание уделялось тому, чтобы сделать их полностью безвредными для окружающей среды.
(Перевод: Фидан Мустафаева)