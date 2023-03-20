Эрдоган поблагодарил международных партнеров за солидарность после землетрясений в Турции

Турция никогда не забудет солидарность, проявленную ее друзьями, странами ЕС, ООН и другими международными структурами после разрушительных февральских землетрясений на юге и юго-востоке Турции. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в режиме онлайн на «Международной конференции доноров», организованной Комиссией ЕС и Швецией, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По его словам, ущерб, причиненный землетрясениями с эпицентрами в Кахраманмараше достигло приблизительно 104 млрд долларов, а количество непригодных к эксплуатации зданий в 11 пострадавших провинциях - 298 тыс.

«Ни одна страна не в состоянии бороться с бедствием такого масштаба в одиночку», - отметил Эрдоган.

При этом турецкий лидер отметил вклад в устранение последствий землетрясений со стороны Евросоюза, ООН и других международных структур.

Далее турецкий лидер привлек внимание к усилиям турецких властей, направленных на восстановление пострадавших регионов.

«Мы восстановим инфраструктуру, рабочие места, исторические и культурные ценности, возродим все города, разрушенные в результате землетрясений», - пообещал президент.

По его словам, власти Турции намерены в целом построить 650 тыс. домов, 319 тыс. из которых будут переданы жителям в течение года.

«Продолжаем строительство палаточных и контейнерных городков. Планируем в течение двух месяцев развернуть 108 тыс. контейнеров для полмиллиона человек», - сказал Эрдоган.

Кроме того, Турция продолжит прилагать усилия для упрощения доставки гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения в Сирии, отметил президент.