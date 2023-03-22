Эрдоган рассказал об успехах Турции в сфере водного хозяйства

За последний 21 год в Турции построено вдвое больше водохранилищ, чем за всю предыдущую историю Республики. Мы не допустили бессмысленной траты даже одной капли воды. Об этом говорится в публикации президента Реджепа Тайипа Эрдогана в связи со Всемирным днем водных ресурсов, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Глава государства заверил, что правительство Турции продолжит решительные шаги по защите водных ресурсов, которые являются одной из стратегических ценностей предстоящего столетия.

Эрдоган подчеркнул значимость эффективного использования и регулирования водных ресурсов во благо турецкого народа. Проекты в данном направлении будут непрерывно продолжатся, заверил политик.

Президент Турции прикрепил к публикации инфографику на тему инвестиций в водное хозяйство Республики.

Согласно данным, приведенным в инфографике, инвестиции в водное хозяйство Турции за 21 год достигли 479 млрд лир. В стране построено 716 водохранилищ, задействовано 615 ГЭС, 1633 ирригационных объекта, 481 пруд.

Кроме того, в Турции введены в эксплуатацию 302 станции по распределению питьевой воды и 24 станции по очистке воды, сооружены 5 395 объектов по борьбе с наводнениями и 101 подземный водный резервуар.

Всемирный день водных ресурсов отмечается ежегодно 22 марта для привлечения внимания к важности пресноводных ресурсов и пропаганды устойчивого управления ими.