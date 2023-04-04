Турецкий ASELSAN наращивает производство средств ПВО

Компания ASELSAN - флагман турецкой оборонной промышленности, планирует наращивать поставки вооружений в соответствии с контрактами, подписанными с Управлением оборонной промышленности при Администрации президента Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Благодаря передовым и современным технологиям, ASELSAN на протяжении многих лет остается одним из надежных производителей оборонной продукции Турции.

Используя богатый опыт и возможности, специалисты ASELSAN работают по широкому спектру направлений не только оборонного, но и гражданского назначения.

Компания предлагает эффективные решения в таких сферах, как «коммуникационные и информационные технологии», «технологии оборонных систем», «микроэлектроника, наведение и электрооптика», «радиолокационные системы и системы радиоэлектронной борьбы», «системы транспорта, безопасности, энергетики, автоматизации и здравоохранения».

Компания на протяжении многих лет реализует заказы и для Управления оборонпрома Турции.

До конца 2022 года между ASELSAN и Управлением оборонпрома Турции были подписаны контракты на общую сумму в 26 млрд 547 млн лир. Причем основная статья поставок на текущий год - системы противовоздушной и противоракетной обороны - на сумму 3 млрд 726 млн лир.

В рамках проекта систем ПВО Hisar, ASELSAN (в зависимости от дальности действия) разработала две модификации Hisar-A+ и HİSAR-O+.

Компания также участвует в разработке отечественных систем ПВО большой дальности Trench Project.

К числу наиболее эффективных решений, предлагаемых ASELSAN в сфере «систем противовоздушной и противоракетной обороны», можно причислить систему ПВО ближнего действия Гёкдениз, 35-мм многоцелевой комплекс Гёкер (Göker), боевые машины нового поколения Korhan.