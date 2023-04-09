Турция достигла исторического рекорда в экспорте сельхозпродукции

Экспорт сельхозпродукции Турции в первом квартале достиг 8 млрд 626 млн долларов, что является рекордным показателем экспорта за всю историю республики. Об этом свидетельствуют данные Союза экспортеров Турции (TİM), передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Экспорт Турции в январе-марте вырос на 2,5 процента по сравнению с прошлым годом, до 61 млрд 587 мл долларов.

В то же время экспорт сельхозпродукции вырос на 4,5 процента и достиг рекордных 8 млрд 626 млн долларов.

Доля сельского хозяйства в экспортной корзине Турции достигла 14 процентов.

Главными импортерами турецкой сельхозпродукции стали Ирак, Россия, Испания и Нидерланды.