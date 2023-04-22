Пострадавшим от землетрясения в Турции передается первое постоянное жилье (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Дома, построенные в рамках проекта "умное село" в районе Нурдагы, расположенном в турецкой провинции Газиантеп, сегодня будут сданы в пользование пострадавшим от землетрясения.

Об этом сообщил министр по вопросам окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Мурат Курум в своем аккаунте в Twitter, сообщает Trend.

"Сегодня, через 76 дней после катастрофы века, мы передаем в пользование первые сельские дома", - говорится в публикации.

Мурат Курум отметил, что в установленный срок будут сданы в эксплуатацию еще 319 тысяч домов для пострадавших.

Отметим, что сегодня в Нурдагы, сильно пострадавшем от землетрясения, состоится с участием Президента Реджепа Тайипа Эрдогана церемония передачи в пользование пострадавшим от землетрясения первых домов для постоянного проживания.

Сообщается, что при координации министерства окружающей среды, городского развития и изменения климата и Агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) в квартале Белпынар было построено 14 домов. Также завершено строительство сельской мечети.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. После этого на территории страны произошло еще несколько сильных землетрясений.