Президент Турции пообещал предоставить фермерам беспроцентные кредиты

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о предоставлении фермерам беспроцентных кредитов, которых те добивались в течение последних лет, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Такой новостью он порадовал людей во время церемонии сдачи новых домов в населенных пунктах провинций Газиантеп и Кахраманмараш, пострадавших ранее от землетрясений.

Помимо кредитов, фермерам пообещали поддержку в сфере животноводства: семьи, занимающиеся разведением крупного рогатого скота, будут гарантировано получать доход, сбывая продукцию по модели контрактного производства.