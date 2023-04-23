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Президент Турции пообещал предоставить фермерам беспроцентные кредиты

Турция Материалы 23 апреля 2023 18:36 (UTC +04:00)
Президент Турции пообещал предоставить фермерам беспроцентные кредиты

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о предоставлении фермерам беспроцентных кредитов, которых те добивались в течение последних лет, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Такой новостью он порадовал людей во время церемонии сдачи новых домов в населенных пунктах провинций Газиантеп и Кахраманмараш, пострадавших ранее от землетрясений.

Помимо кредитов, фермерам пообещали поддержку в сфере животноводства: семьи, занимающиеся разведением крупного рогатого скота, будут гарантировано получать доход, сбывая продукцию по модели контрактного производства.

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