Турция продолжает усилия по эвакуации своих граждан из Судана - Чавушоглу

Анкара продолжает усилия по вывозу граждан Турции и других стран из Судана. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала TV 100, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Он сообщил, что власти Турции эвакуируют 1 490 турецких граждан из Судана через Эфиопию.

“Мы эвакуировали из Судана на автобусе 1 490 человек. Из них 640 достигли Эфиопии. 189 человек пересекли эфиопскую границу и следуют в направлении Аддис-Абебы. В настоящее время 850 человек все еще в пути. Завтра отправляем остальных наших граждан автобусом", - рассказал Чавушоглу.

По его словам, в настоящее время планируется маршрут эвакуации людей воздушным транспортом.

Министр добавил, что он связался со своим эфиопским коллегой, чтобы обсудить вопросы облегчения пересечения эвакуируемыми границы этой страны.

По словам Чавушоглу, Турция также помогла 110 гражданам 13 стран выбраться из охваченного вооруженным конфликтом конфликтом Судана.