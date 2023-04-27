Турция выступает за стабильность в Сирии и возвращение беженцев - Хулуси Акар

Турция выступает за скорейшее устранение угрозы терроризма на сирийской территории, обеспечение безопасности госграниц, долгосрочный мир и стабильность в соседней стране. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По его словам, Анкара готова приложить максимум усилий для достижения данных целей.

Министр сообщил, что повестка дня московской встречи была предельно насыщенной. «Мы выслушали мнение участников встречи, детально раскрыли позицию турецкой стороны. Турция всегда заявляла об уважении к суверенитету и территориальной целостности Сирии. Единственная цель нашего присутствия на сирийской территории – устранение угрозы терроризма, в особенности, YPG (сирийское крыло PKK – прим. «Анадолу») и ДЕАШ», - подчеркнул Акар.

Он заверил, что Анкара будет и далее прилагать усилия для нейтрализации террористов в регионе, что важно для интересов ни только Турции, но и целостности самой Сирии.

Глава Минобороны добавил, что еще одной причиной действий турецкой стороны является упреждение новых потоков беженцев с сирийской территории в направлении границы Турции. «Мы стремимся к обеспечению стабильности и безопасности в Сирии, с тем, чтобы сформировались условия для добровольного возвращения беженцев в свою страну и достойного их проживания. Выступаем за всеобъемлющее урегулирование сирийской проблемы в свете резолюции 2254 СБ ООН», - констатировал Акар.

Он отметил, что встреча в Москве прошла в конструктивном русле и была полезной. «Стороны сошлись во мнении о необходимости новых шагов по обеспечению мира и стабильности в регионе. Усилия в данном направлении будут продолжены», - сказал турецкий министр.

При этом он подчеркнул, что Анкара ни в коей мере не будет игнорировать позицию сирийских братьев, поддерживающих действия турецкой стороны.